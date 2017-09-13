مساحته مليونا متر مربع لاستخدامه للربط المائي الخليجي

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

تبحث لجنة الاحمدي خلال اجتماعها غدا برئاسة عادل الميع طلب تخصيص موقع بمساحة مليوني متر مربع لإنشاء مجمع توزيع مياه الوفرة لاستخدامه مركزا للربط المائي الخليجي، واستقبال المياه المنتجة في محطة النويصيب.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:

طلب شركة إنشاء وإدارة وصيانة مواقف سيارات متعددة الادوار ضمن موقع مواقف السيارات السطحية بمنطقة العقيلة قطعة 5.

طلب الشركة الكويتية لنفط الخليج تخصيص موقع بأبعاد 182م×187م لحفرة حرق الغاز المصاحب بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت التابع لمشروع نقل حصة دولة الكويت من الغاز الطبيعي.

اعادة تخصيص جزء من القطعة رقم 19 بمنطقة ميناء عبدالله كموقع لتجميع مقاولي مشاريع الدولة وإعادة تخصيص الجزء الاخر من القطعة رقم 19 كمواقع لسكن العمال المؤقت بناء على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية.

كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن مشروع إنشاء رصيف بحري ووحدات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال L N G في منطقة الزور - طلب تخصيص موقع مؤقت للمقاولين وتشوين المواد.

طلب تخصيص جزء من الحديقة العامة التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنطقة الفحيحيل لإقامة مقهى شعبي ومواقف سيارات.

طلب سكان منطقة الصباحية قطعة 4 إزاحة طريق تنظيمي.

طلب تخصيص موقع بمساحة 2.000.000 متر مربع لإنشاء مجمع توزيع مياه الوفرة رقم 2 لاستخدامه مركزا للربط المائي الخليجي واستقبال المياه المنتجة من محطة النويصيب.

طلب الامانة العامة لمجلس الجامعات تخصيص أرض للجامعة الكندية بمنطقة أبوحليفة.

طلب وزارة الاشغال استحداث مواقف سيارات مؤقتة بالقطعة رقم 1 بمنطقة الفنطاس.

طلب وزارة الاشغال تحويل الجزيرة الوسطى أمام مبنى التأمينات الى دوار في القطعة رقم 1 في منطقة فهد الاحمد.

الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، بشأن اعادة رصف الشارع رقم 123 شارع عبدالرحمن الصفران قطعة رقم 1 بمنطقة مزارع العبدلي.

الاقتراح المقدم من العضو السابق مانع العجمي بشأن تطوير حديقة أبوحليفة لتصبح نموذجا حديثا يلبي كل احتياجات روادها من جميع وسائل الترفيه والراحة.

طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات أرضية جهد 132 ك.ف بعرض 5م بداية من موقع الشركة المتحدة لصناعة الحديد بمنطقة الشعيبة الصناعية الى محطة الشعيبة (×).

الاقتراح المقدم من العضو السابق مانع العجمي بشأن نقل الموقع المخصص لمواقف باصات المدارس بمنطقة المنقف الى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية.