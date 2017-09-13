إعداد: بداح العنزي

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دعا العضو السابق في المجلس البلدي محمد المفرج الى ضرورة انشاء سوق متكامل للسمك في الري.

وقال المفرج في اقتراحه الذي سيبحثه المجلس البلدي الاثنين المقبل: تحتاج البلاد حاليا الى سوق سمك متطور كامل الخدمات من ناحية توفير البسطات اللازمة للبيع وموقع لسوق الحراج وتنظيف الاسماك ومواقف سيارات لاستيعاب المستهلكين، ويتم تنفيذ المشروع بمواصفات حديثة متطورة.

وتعاني أسواق السمك في الكويت نقص الخدمات وكذلك وجود الروائح الكريهة والتي لم تستطع الجهات المعنية القضاء عليها سواء في سوق شرق المخصص للاسماك المحلية او في المباركية المخصص للاسماك المستوردة.

ونتيجة للحاجة الماسة لسوق حديث يقع في وسط البلاد ونظرا لوجود اراض شاسعة لم تستغل في منطقة الري فإنني اقترح: انشاء مبنى حديث في منطقة الري يتكون من سرداب وارضي وميزانين بحيث يخصص السرداب لثلاجات تبريد تؤجر على تجار الاسماك لحماية منتجات الاسماك من التلف، والارضي لبسطات البيع فقط، وجزء اخر منفصل لبيع الخضار لحاجة المواطنين، على ان يتم انشاء شبرة مجاورة مفتوحة لمزاد الاسماك ويوضع فيها بسطات لتنظيف الاسماك متطورة وحديثة، بينما الميزانين يخصص للجهات الرقابية المعنية في الدولة كالبلدية والتجارة والداخلية والجمارك والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة وغيرها.

وتقوم الدولة بطرح المشروع للمستفيدين من أصحاب البسطات بأسعار رمزية حتى يتسنى للمستهلكين شراء الأسماك باسعار مناسبة وتكون تحت رقابة وإشراف وزارة التجارة متمثلة في ادارة حماية المستهلك ولسرعة انجاز المشروع يفضل انشاؤه عن طريق الديوان الاميري ويكون تحت اشرافه.