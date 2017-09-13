إعداد: بداح العنزي

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أعرب مرشح الدائرة التاسعة للمجلس البلدي م.عبدالله العميش عن أسفه لتأجيل انتخابات المجلس البلدي والإتيان بلجنة مؤقتة تحل محل المجلس البلدي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمهد لإلغاء المجلس البلدي وتفكيكه لإنشاء مجالس المحافظات، وهو ما نرفضه ويرفضه جميع أبناء الشعب الكويتي، فمن بعد قانون 5/ 2005 وإلغاء الكثير من الصلاحيات أتوا لنا بقانون 33/ 2016 وهو القشة التي قسمت ظهر البعير، وهي الخطوة الأخيرة إلى إلغاء هذا الصرح الأول الذي يعتبر القاعدة والأساس للديمقراطية في البلاد وامتد لسنوات وكان شريكا أساسيا في المراقبة والتشريع لخدمة وتنمية هذه البلاد، لذلك نطالب مجلس الوزراء بسرعة التحرك في إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 20 الجاري وهي المهلة النهائية حسب ما جاء في المادة الرابعة من قانون 33/ 2016 والدفع بمزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي ليعود الى سابق عهده منارة مضيئة لهذه البلد وداعما أساسيا للديمقراطية وشريكا فيها وتحقيق حلمنا كمواطنين للنهوض بكويتنا الغالية.