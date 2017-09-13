إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي بجولة تفتيشية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا الصدد نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق عدة جولات تفتيشية شملت جميع مناطق المحافظة، وأسفرت عن رفع 137 طنا من الأنقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات، كما تم كنس وتنظيف 71 شارعا فرعيا و 88 شارعا رئيسيا، وتم غسيل وتبديل 151 حاوية، ووضع 96 ملصقا على السيارات المهملة والسكراب ورفع 46 سيارة مهملة، إلى جانب رفع 6 قوارب مهملة، ومصادرة وإتلاف 100 كجم من المواد الغذائية.

وفي هذا السياق شدد مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق د.سعد الجلاوي على إحكام الرقابة بهدف الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة من خلال تكثيف الجولات الميدانية للتفتيش، وذلك لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل مفتشي الإدارة.