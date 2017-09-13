إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبة (ج) من قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة بجولة ميدانية بمنطقتي المباركية والقبلة استهدفت تطبيق لائحة المحلات والاعلانات، وذلك في اطار حملة «#بتعاونكم نجملها».



بدوره، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات أن الحملة أسفرت عن تحرير 17 مخالفة تنوعت ما بين إقامة اعلان بدون ترخيص وعدم تجديد ترخيص الاعلان الخاص بالنشاط وعدم إقامة اعلان تعريفي للنشاط وعرض البضائع أمام المحل، الى جانب توجيه انذار بالتعدي على أملاك الدولة بمنطقة القادسية.



من جانب آخر، قام فريق الطوارئ في بلدية الفروانية بإزالة 37 اعلانا وتحرير 15 مخالفة بشأن استغلال المحلات لساحات ووضع إعلانات دون ترخيص.



كما قام الفريق بمصادرة وإتلاف 160 كيلوغراما من المواد الغذائية التي تم ضبطها في أحد الأسواق المركزية في المحافظة.