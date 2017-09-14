إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس بتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لتشغيل وإدارة المواقع المحددة لعرض منتجات الشباب ضمن مشاريعهم الصغيرة في المحافظات، وذلك بناء على اقتراح أسامة العتيبي.

وقال رئيس اللجنة انه تمت الموافقة على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إنشاء حديقة عامة في منطقة الدعية، كما تمت الموافقة على اقتراح د.حسن كمال بشأن طرح الدولة لأراض سكنية واستثمارية وتجارية ومخازن للبيع المباشر، إضافة الى الموافقة على اقتراح العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن استخدام أحدث الوسائل والطرق الجديدة لنقل النفايات من المدن والضواحي الجديدة التي أنشأتها الرعاية السكنية.

وبين انه تمت الموافقة على اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن استحداث مدخل لشارع 62 مع طريق الجهراء، وذلك بالقطعة 6 في منطقة الشويخ السكنية، كما تمت الموافقة على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إنشاء مضمار لرياضة العجلات الرباعية (البقي) وتحديد مناطق ترفيهية، إضافة الى طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من مدرسة حمد الرجيب بمنطقة كيفان قطعة 1 لتخصيصه لصالح الاتحاد الكويتي لألعاب القوى.

وذكر انه تمت الموافقة على اقتراح العضو فهد الصانع بشأن إغلاق الفتحة الحالية بالرصيف الواقع في منطقة كيفان بين القطع 2 و5 و7، وكذلك الموافقة على اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن إلزام شاحنات نقل الأنقاض والرمال بتركيب نظام التتبع، كذلك الموافقة على اقتراح د.حسن كمال بشأن توسعة امتداد المخرج الفرعي للإشارات الضوئية لتقليل الازدحام المروري في الشوارع.

وذكر انه تمت الموافقة على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن ترخيص مظلات مؤقتة للساحات المرخصة للمطاعم مع التقيد باللوائح.