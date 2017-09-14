إعداد: بداح العنزي

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أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة أحمد الشريكة ان الجولة جاءت في سياق تواصل الحملات التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ضمن فعاليات الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم _نجملها لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بكل المحافظات والتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تقدم في المطاعم والمحلات للمستهلك والتأكد من التزامهم وتطبيقهم كل الاشتراطات التي وضعته البلدية بخصوص لائحة المحلات والإعلانات.

وأشار الشريكة إلى ان الجولة التفتيشية أسفرت عن مصادرة وإتلاف 160 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.