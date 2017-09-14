إعداد: بداح العنزي

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كشف رئيس فريق الطوارئ بمحافظة العاصمة زيد العنزي عن خطته الزمنية للحد من الظواهر التي دونت ضمن حملة «#بتعاونكم_نجملها»، مشيرا إلى أن النوبة (ب) قد نفذت الإزالة بحق العقارات المتعدية على أملاك الدولة وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية للإنذارات التي وجهت بهذا الخصوص، إلى جانب القيام بحملة على العمالة الذين يزاولون حرفة بوسيلة نقل غير مرخصة من البلدية وبالأخص السيارات التي تقوم بغسيل سيارات وكراج متنقل وغسيل مفروشات.

وأشار العنزي إلى أن الجولة أسفرت عن تنفيذ أمر إزالة تعديات على أملاك الدولة وشملت أسوارا حديدية وخشبية لـ 7 عقارات إلى جانب رفع 18 إعلانا تجاريا غير مرخص من على مرافق الدولة، إلى جانب ضبط عدد 6 بقالات وتوجيه إنذار وفق القرار الوزاري رقم 2009/206 المادة 25 ورفع 7 دراجات نارية تستخدم في نقل المواد الغذائية للبقالات داخل السكن الخاص في منطقتين في مدينة شمال غرب الصليبخات والدوحة، إلى جانب ضبط عدد 19 عاملا يزاولون حرفة بوسيلة نقل غير مرخصة تنوعت ما بين غسيل سيارات وكراج متنقل وغسيل مفروشات بالتعاون مع القوى العاملة.