إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية بالجهراء تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها تحت شعار«# بتعاونكم _ نجملها» والتي تهدف التأكد من سلامة الأغدية وتطبيق المحلات لكافة الاشتراطات والضوابط التي وضعتها البلدية لصحة وسلامة المستهلك.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محمد سامح الشمري أن الجولة أسفرت عن تحرير 22 مخالفة أغذية وإعلانات، اشتملت على تحرير 4 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 4 مخالفات تداول أغذية قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير مخالفتين عدم الالتزام بقواعد النظافة، مخالفتين تداول مواد غذائية تالفة ومصادرة وإتلاف 5 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن المفتشين بمراقبة الإعلانات قاموا بتحرير 4 مخالفات إضافة إعلان دون ترخيص، تحرير 3 مخالفات عدم تجديد ترخيص الإعلان، تحرير مخالفتين اقامة إعلان مناسبات، تحرير مخالفة إقامة إعلان دون ترخيص.