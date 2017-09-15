التوجه إلى تشكيل لجنة للقيام بأعمال المجلس لتكون «الخامسة» في تاريخه ..والجميع بانتظار تعديل القانون

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

خيمت أجواء الحل على المجلس البلدي بعد تقديم 6 أعضاء أمس الأول استقالاتهم إلى رئيس المجلس البلدي.

وكان المشهد يوم امس تأجيل الاجتماعات المقررة للجان محافظتي الاحمدي وحولي الى اجل غير مسمى اضافة الى عدم تواجد الاعضاء في المجلس نظرا لعدم إمكانية عقد اللجان، وكذلك جلسات المجلس خلال شهر من تاريخ امس الاول وذلك لعدم وجود نصاب قانوني تمهيدا لقبول الاستقالة، حسب القانون بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها.

من جانب آخر، قد سبق أن تم تأجيل انتخابات المجلس البلدي وتشكيل لجنة تقوم بأعماله، حيث كانت المرة الأولى عام 1986 حين صدر مرسوم بحل المجلس البلدي وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية تتولى اختصاصاته وتضم 16 عضوا لمدة سنة، كما تم في يناير 1995 تشكيل لجنة استشارية لدراسة ووضع اسس لمشروع قانون جديد للبلدية تتولى مراقبة القانون 15 لعام 1972 كما تم تشكيل لجنة ثالثة عام 2003 حين صدر مرسوم بقانون 83 لعام 2003 بشأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي وكان ذلك في 12 يوليو 2003 وتم على اثرها صدور مرسوم رقم 191 لعام 2003 بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، وذلك في 19 أغسطس 2003 وكان عدد اعضائها 12 عضوا، تحت اشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء برئاسة م.عبدالرحمن الدعيج وتضم في عضويتها وكلاء ووكلاء مساعدين من العديد من وزارات الخدمات، اضافة الى عضو من كل من جمعية المهندسين، جمعية المحاسبين، غرفة تجارة وصناعة الكويت وممثل عن اتحاد ملاك العقارات.

وقد صدر مرسوم بمد عمل اللجنة سنة اعتبارا من 20 يوليو 2004، كما صدر مرسوم رقم 119 عام 2013 بشأن تأجيل المجلس البلدي، حيث تم تشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس للمرة الرابعة 14 يوليو 2013 برئاسة مدير عام البلدية م.احمد الصبيح وعضوية العديد من الوزارات وبعض الشخصيات، وقد استمرت في عملها الى حين تشكيل المجلس البلدي الجديد والذي باشر اعماله في اكتوبر 2013، حيث اجريت الانتخابات وفق القانون 5/2005.

من جانب آخر، فإن عمل اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي يصدر بقرار ينظم العمل، حيث يكون اجتماعها مرة كل اسبوعين وتستمر في عملها الى ان تنتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الاعمال ويجوز للرئيس ان يدعو اللجنة الى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك، كما ان مداولات اللجنة سرية ولا يجوز اذاعة اي قرارات قبل التصديق عليها، كما يجوز للجنة ان تؤلف من بين اعضائها او من غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل لدراسة موضوع او موضوعات معينة.