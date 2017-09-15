إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أوضح رئيس فريق الطوارئ أحمد الشريكة أن الجولة التفتيشية التي قام بها فريق الطوارئ النوبة (ب) بفرع بلدية المحافظة على المطاعم والمقاهي بمنطقة العارضية الصناعية والتي استمرت أكثر من 3 ساعات أسفرت عن الكشف على 15 مقهى ومطعما وتحرير 8 مخالفات إعلانات تضمنت تحرير مخالفة إقامة إعلان من دون ترخيص من البلدية، تحرير مخالفة عدم وضع إعلان تعريفي على واجهة المحل، تحرير 6 مخالفات إقامة إعلان بترخيص منته.

وأكد الشريكة على تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي، لافتا إلى أن الفريق بنوباته الثلاث يقومون بحملات دورية على كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة ويقومون بتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.