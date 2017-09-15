إعداد: بداح العنزي
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أوضح رئيس فريق الطوارئ بمبارك الكبير ناصر الهاجري أن جولة ميدانية لفرق التفتيش أسفرت عن رفع وإزالة 77 إعلانا مخالفا مختلف الأحجام والكشف عن 62 محلا للتأكد من تراخيص الإعلانات وتبين أن جميع المحلات ملتزمة بقانون البلدية.
وأضاف الهاجري أن الفريق وجه 10 تنبيهات تنوعت ما بين أنظمة السلامة، ووجود أنقاض بناء، ووجود عزاب داخل العقار لمخالفتهم قانون 125/92 سكن عزاب وطلب البلدية بأخلائها بمنطقة العدان وتم عمل 7 إنذارات على العقارات لمخالفة قانون 206/2009 وطلب إزالتها وعدم الإزالة يتم عمل محضر مخالفة استغلال العقار بغير الغرض المرخص له وتم التفتيش على مصانع المواد الغذائية الموردة للمدارس وتبين التزامها بشروط البلدية.