الحربي: الهدف من الحملة تطهير مختلف المناطق من المظاهر السلبية

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، وإدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، وفرق الطوارئ، وأقسام الإزالة بجميع أفرع البلدية بالمحافظات لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بكل المحافظات تواصل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حملاتها الميدانية الشاملة مستهدفة جميع المناطق التابعة للمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة بالوكالة سعود الحربي أن جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف الحملات الميدانية وإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها وذلك من خلال رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع التي تشوه المنظر العام إلى جانب تكثيف الحملات على المحلات والمقاهي التي تقوم باستغلال المساحات والتعدي على أملاك الدولة بجميع مناطق المحافظة.

وأشار الحربي إلى أن الحملات الميدانية التي شنتها المراكز التابعة للإدارة أسفرت عن رفع 23 سيارة مهملة بمناطق «الجليب، الفروانية، الرقعي، العمرية، إشبيلية»، مشيرا إلى أنه قد تم رفع 9 سيارات من منطقة الجليب، و6 سيارات من الرقعي، وسيارة من منطقة العمرية، وسيارة من إشبيلية، و6 سيارات من منطقة الفروانية.

وأوضح أن حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها، لافتا إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات ادارة النظافة بفرع بلدية المحافظة، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة، مؤكدا في هذا الخصوص أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها، كما يمثل الإشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وكشف الحربي أن الحملات المكثفة للمراكز أسفرت أيضا عن تحرير 7 مخالفات استغلال مساحة لمحلات ومقاه بمنطقة الفروانية، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور الى التعاون مع الأجهزة الرقابية من خلال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية وإرساله عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله على الفور.