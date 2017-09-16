إعداد: بداح العنزي

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كشف إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة على مناطق المحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

وأسفرت الحملة عن رفع 2812م3 من الانقاض الى جانب غسيل 62 حاوية وتبديل 8 اخرى ووضع 27 ملصقا على سيارات مهملة، وتم رفع 27 سيارة مهملة، بالاضافة الى توجيه 16 انذارا وتعهدا ومخالفة نظافة عامة وتم كنس وغسيل الشوارع الرئيسية والداخلية.

كما كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرقة بمحافظة الجهراء بحملة على المحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

في هذا الصدد، أكدت مراقبة اشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء عن رفع 12 دراجة نارية لباعة متجولين الى جانب تحرير 8 مخالفات أشغال طريق بأسواق الجهراء.