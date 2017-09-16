إعداد: بداح العنزي

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أوضح التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية أن الإحصائية الصادرة من إدارة شؤون الجنائز كشفت عن عدد الوفيات التي تم تجهيزها ودفنها في مقابر الكويت خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم 493 متوفى إلى جانب تجهيز وإرسال 75 جثمانا إلى خارج البلاد.

وأشار التقرير الى أن عدد المتوفين من الرجال والنساء والأطفال الذين تم تجهيزهم ودفنهم في مقابر الصليبخات بلغ 277 متوفى إلى جانب تجهيز وتسفير 67 جثمانا، فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم في المقبرة الجعفرية 77 وتجهيز وتسفير 7 جثمان.

وذكر التقرير أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة الجهراء قد بلغ 39 متوفى، فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة صبحان 76 متوفى وتجهيز وتسفير جثمان واحد.

وبين التقرير أن عدد الذين تم دفنهم في مقبرة غير المسلمين من الرجال والنساء والأطفال 24 متوفى، فيما بلغ عدد تصاريح بناء الشاهد التي تم إصدارها 101 تصريح، وبلغ عدد الاستعلامات عن قبور 70 استعلاما إلى جانب تحصيل 480 دينارا تم دفعها رسوم كفن اختياريا لعدد 16 متوفى.