إعداد: بداح العنزي

[email protected]

كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام النوبة «أ» لقسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بحملة على المحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

واسفرت الحملة عن رفع وازالة 53 اعلانا غير مرخص متنوع الاحجام، وتم تحرير 5 مخالفات تنوعت ما بين تشغيل عامل قبل الحصول على كرت صحة ومزاولة عمل قبل الحصول على كرت صحي، واقامة اعلان خاص لنشاط من دون ترخيص، واقامة نشاط بترخيص صحي منته الى جانب الكشف على 3 عقارات للتأكد من خلوها من المخالفات وايصال التيار الكهربائي لها.

في هذا السياق، اكد رئيس قسم ازالة المخالفات م.ماجد المطيري على المواطنين والمقيمين مراجعة قسم ازالة المخالفات لأي استفسار في مبنى البلدية خلف جمعية ابوفطيرة.