إعداد: بداح العنزي

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في أول تصريح له بعد تقديمه الاستقالة من عضوية المجلس البلدي، تقدم نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بالشكر إلى كل من وزير البلدية ومديرها العام ونواب المديرين العامين والأعضاء في المجلس البلدي والأمين العام ومساعديه والعاملين في اللجان والموظفين على حسن التعامل والإخلاص في العمل الذي جمعهم طوال فترة المجلس البلدي السابقة، مثمنا الجهود والدور البارز الذي قاموا به لخدمة الوطن والمواطن. وأوضح الجويسري في تصريح صحافي أن قيادات البلدية جميعهم كانوا خير عون لنا في المجلس البلدي من خلال إقرار الطلبات سواء كانت حكومية أو خاصة أو ما يتعلق بخطة الدولة التنموية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل للنهوض بالدولة.

وأضاف أن الشكر موصول كذلك الى كل العاملين في البلدية في جميع المواقع والذين جمعنا معهم مهام وأعمال واجتماعات وورش عمل أتت ثمارها وأنجزت من خلالها العديد من المعاملات والبنود في المجلس البلدي.

وتمنى الجويسري أن تكتمل مسيرة النجاح لقيادات البلدية والعاملين فيها خلال المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد من الإنجازات في العمل البلدي بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.