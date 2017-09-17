إعداد: بداح العنزي

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واصلت إدارة العلاقات العامة في البلدية عمليات التغطية الإعلامية لجولات التفتيش والمتابعة على المحلات والأسواق التجارية والغذائية في محافظة الأحمدي وذلك منذ انطلاق الحملة التي أطلقتها تحت شعار «# بتعاونكم_نجملها» حيث قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بشن حملة من قبل المفتشين تركزت على التدقيق على استغلال المساحة الخارجية للمحلات.

هذا، وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي طلال العقاب أن الجولة جاءت لتحد من تسيب أصحاب المحلات باستغلالهم المساحات الخارجية للمحلات وإشغالهم للطريق من غير ترخيص من قبل البلدية، حيث تم تحرير 10 محاضر مخالفات تنوعت ما بين استغلال المساحة الخارجية للمحل من دون ترخيص من قبل البلدية، بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات القواعد العامة للنظافة.

وأضاف العقاب انه تم إعطاء 7 تعهدات بإزالة منشآت مخالفة لقوانين وأنظمة البلدية و4 ملصقات لسيارات معروضة للبيع بصورة مخالفة تمهيدا لرفعها.