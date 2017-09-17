المنتدى يتضمن أيضاً ورش عمل عن مختلف مراحل البناء بدءاً من الفكرة والتصميم وصولاً إلى أعمال التنفيذ

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



استكملت «مهندسون بلا حدود – الكويت» وأسرة موقع تشطيباتي استعداداتهما لإقامة منتدى «تشييد» الخاص بثقافة التشييد والبناء وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري، والذي ستنطلق فعالياته بحفل افتتاح كبير في الساعة العاشرة صباح غد (الاثنين) في فندق هوليدي إن السالمية.

وقالت رئيسة «مهندسون بلا حدود – الكويت» م.زينب القراشي إنها وزملاءها في «تشطيباتي» التقوا مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بحضور مستشار الوزير الإعلامي عبدالعزيز الجناحي، لافتة إلى أن م. المنفوحي شدد لهم على ضرورة نجاح المنتدى الذي يمثل خطوة جادة لتوعية المواطنين والمختصين بأهمية اتباع أفضل الوسائل التكنولوجية في عمليات البناء والتشييد، مع ضرورة التوعية بالالتزام بأنظمة القوانين والبناء وقراراتها المنظمة.

وأضافت أن الرعاية المميزة للمنتدى من قبل وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري، تؤكد الاهتمام الرسمي بتطوير ثقافة البناء لدى المختصين والمواطنين على حد سواء.

وأوضحت قراشي أن المنتدى يهدف إلى توجيه المواطنين أصحاب البناء للأسس السليمة والخطوات المتبعة وكذلك مساعدة المهندسين الكويتيين للارتقاء بالعمل للنهوض ببلدهم هندسيا وعمرانيا، مضيفة أن المنتدى يتضمن أيضا محاضرات وورش عمل عن مختلف مراحل البناء بدءا من الفكرة والتصميم ومن ثم مرحلة التراخيص وانتهاء بأعمال والتنفيذ والطرق السليمة لتجنب المشاكل والخلافات للوصول إلى أعلى أنواع الجودة في البناء.

وذكرت، أن نخبة من أصحاب الاختصاص والمهندسين سيعرضون في هذه الورش والمحاضرات خبراتهم وطرق التفوق والنجاح بإدارة المشاريع الهندسية والتغلب على المصاعب.

وأكدت قراشي أن «مهندسون بلا حدود – الكويت» و«تشطيباتي» وفرا كل السبل الممكنة لنجاح المنتدى، ونشكر وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي على اهتمامهما بدعم المنتدى، آملين أن يحقق المواطنون والمتخصصون على حد سواء الفائدة المرجوة لتعزيز ثقافة الاهتمام بمختلف مراحل البناء والتشييد والارتقاء بها في الكويت.

من جهته قال المستشار الإعلامي للوزير الجبري، عبدالعزيز الجناحي إن المنتدى يحظى باهتمام كبير من الوزير الجبري، موضحا أن هذا الاهتمام يكرس دعما حكوميا للفعاليات الشبابية الهادفة إلى المساهمة في الارتقاء بمختلف جوانب التنمية في البلاد، متمنيا للقائمين على هذا المنتدى التوفيق والسداد.