إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية في التقرير الإحصائي الشهري لإدارة التراخيص الهندسية التابع لفرع بلدية حولي عن إنجاز 546 معاملة.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التراخيص الهندسية م.جاسم الخضر ان الإدارة أنجزت 546 معاملة اشتملت على 27 معاملة للبناء الجديد، 14 معاملة إضافة، 40 تعديلا وإضافة، معاملتين زراعة، 15 للهدم، 8 تعديل، تعديلين بيانات الرخصة، أما الاستثماري فتم إنجاز 9 معاملات للبناء الجديد، 2 إضافة، وتعديل وإضافة واحد، 10 هدم، 2 تعديل، 2 تجديد رخصة، و411 أخرى.

وأهابت الإدارة بالجمهور في حال وجود أي شكوى أو استفسار عن العمل البلدي الى عدم التردد في التواصل مع حساب البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun والذي يعمل على مدار اليوم.