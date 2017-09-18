إعداد: بداح العنزي

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قام عضو المجلس البلدي المستقيل م.علي الموسى أمس بتسليم مكتبه للأمانة العامة للمجلس البلدي. وأعرب الموسى في تصريح صحافي عن شكره وتقديره لجميع زملائه الأعضاء الذين عمل معهم طيلة السنوات الأربع الماضية، مؤكدا أن رئيس وأعضاء المجلس كانوا يعملون من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وقال الموسى إن المجلس استطاع خلال الفترة الماضية أن يحقق العديد من الإنجازات على جميع المستويات سواء في إقرار تخصيص العديد من المواقع الإسكانية الجديدة والتي ساهمت بشكل فعلي في حل جزء كبير من المشكلة الإسكانية او الانتهاء من مشكلة إطارات ارحية والتي كانت تعتبر من القضايا البيئية الخطيرة.

وأضاف الموسى أن الأعضاء قاموا بتخصيص الكثير من المواقع لوزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى إقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بعمل البلدية.

وتمنى الموسى أن تواصل المجالس المقبلة الإنجازات التي يصبو إليها الجميع من اجل هذا الوطن وأبنائه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وتقدم الموسى بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الأمانة العامة للمجلس البلدي على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وإلى الجهاز التنفيذي برئاسة وزير البلدية محمد الجبري والمدير العام م.أحمد المنفوحي.