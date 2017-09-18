إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشف مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بدر ناصر بورقبة عن قيام فريق الطوارئ وبتعاون مع القوى العاملة ووزارة الداخلية بحملة على المعاهد الصحية بهدف تطبيق قوانين البلدية على المحلات التجارية، مشيرا إلى أن الحملات المستمرة على جميع الأصعدة توازيا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة التي تحمل شعار «#بتعاونكم_نجملها».

بدوره، بين رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي عن قيام النوبة (ب) بتوجيه 5 تعهدات تنوعت بين وجود عمالة متشبهين بالنساء لاستغلال صاحب المحل بأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب ومخالفة الاشتراطات الفنية للكبائن وتحرير مخالفتين، إحداهما تتعلق لائحة الإعلانات لوجود ترخيص إعلان منته وتوجيه تعهد وفق اللائحة لوجود ترخيص صحي منته.