إعداد: بداح العنزي

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قامت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في بلدية محافظة حولي بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات في نطاق محافظة حولي خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك ضمن إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية فالح العتيبي ان الحملة أسفرت عن الكشف على 136 محلا وتم تحرير 64 محضر مخالفة تنوعت ما بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية والعمل قبل الحصول على شهادة صحية، تشغيل عامل بترخيص صحي منته، العمل بترخيص صحي منته، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصادرة وإتلاف 39 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

واشارت إدارة العلاقات العامة الى أن أفرع البلديات تعمل ضمن خطة ميدانية تستهدف الحد من المخالفات، داعية أصحاب المحلات والمخازن الى التأكد من استخراج التراخيص اللازمة إلى جانب مراجعة تاريخ صلاحية المواد الغذائية، وفي حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسليمها إلى مركز البلدية لإتلافه حتى لا يقع تحت طالة المساءلة القانونية، لافتة الى انه سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين.