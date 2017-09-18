كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال أغسطس الماضي والتي أسفرت عن تحرير 124 مخالفة ورفع 1130 إعلانا.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني أن الإدارة قامت برفع وإزالة 1130 إعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير 124 مخالفة تنوعت ما بين 63 مخالفة محل من قبل مراقبة المحلات والإعلانات، إلى جانب تحرير 73 محضر مخالفة من قبل مراقبة الأغذية والأسواق، وتم إتلاف 187 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتفتيش على 283 محلا، وبلغ إجمالي العينات التي تم إرسالها إلى وزارت الصحة 576 عينة، بالإضافة إلى إصدار 574 شهادة، وغلق محلين غلق إداري، وتم الصلح 8 مخالفات، و89 طلب نتيجة فحص مختبر، ومعاملة رسوم مندوب الشركة المؤسسة.