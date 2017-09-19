ألعاب الأطفال ضمن الأنشطة الثقافية في الحدائق العامة والجمعيات التعاونية

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه تم إيقاف تحويل كتب التحديد العقاري بالنظام التقليدي (الورق) إلى إدارة السجل العقاري بالعدل وتم تحويلها إلى آلي اعتبارا من 19 يونيو الماضي.

وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ردا على سؤال عضو المجلس البلدي السابق عبدالله الكندري بشأن تحويل مراكز البلدية في مناطق الكويت إلى مراكز خدمة للمواطنين.

نفيدكم بالآتي:

تقوم البلدية بممارسة أعمالها وفق استراتيجية ترتكز على محاور أساسية في إطار التوجيهات العامة للدولة من خدمات مختلفة هندسية، نظافة، محلات أغذية، مسالخ، أسواق، تجهيز ودفن الوفيات، التي تعكس تنوع طبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية لتزايد عدد المستفيدين، الأمر الذي يصعب معه إنشاء مراكز خدمة المواطنين في جميع مناطق الكويت لتوفير كافة هذه الخدمات.

وفي إطار توجيهات الدولة بتقليص الدورة المستندية للخدمات وتبسيط الاجراءات التي تتعلق بالمواطنين والارتقاء بها وتوفيرها آليا تسعى بلدية الكويت دائما نحو تقديم خدماتها في أفضل صورة وبأسرع وقت متاح، ومن هذا المنطلق قامت البلدية متمثلة بقطاع المساحة من 19 يونيو بإيقاف تحويل كتب التحديد العقاري بالنظام التقليدي (الورق) إلى وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) وتحويلها آليا من خلال شبكة الكويت للمعلومات التي تقع تحت إشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

كما قامت البلدية أيضا بتدشين الربط الإلكتروني بين إدارة الاغذية المستوردة ومختبر فحص الخضار والفاكهة والربط الآلي بهدف العمل على سرعة وسهولة تبادل المعلومات والعينات آليا بأقصى سرعة بين مختبر الخضار والفواكه الطازجة وإدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت.

وتقوم البلدية حاليا بتدشين استخراج الرخص الهندسية إلكترونيا بكل من محافظات (مبارك الكبير، حولي، العاصمة) وجار العمل على اصدارها بمحافظة الاحمدي بهدف التغلب على بيروقراطية العمل المتبعة بمعاملات إصدار رخصة بناء في السابق التي كانت تتطلب حضور صاحب العلاقة بمعية عدة طلبات، حيث ان النظام الإلكتروني الجديد ينجز المعاملة خلال يوم واحد إذا كانت سليمة، والبرنامج الإلكتروني ذكي يمكن من خلاله حساب مساحة البناء والارتداد ونسب البناء، ويوجد فيه «باركود» يحتوي على معلومات المعاملة وسوف يساهم البرنامج الإلكتروني في تسريع المعاملات التي تستغرق وقتا أطول مثل المخطط المساحي والملف الفني للعقار بما لا يزيد على 48 ساعة بحد أقصى علاوة على أنه يمكن للمكتب الهندسي دفع الرسوم من خلال النظام الإلكتروني.

من جانب آخر أوضح م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن استغلال الاراضي الفضاء لخدمة سكان منطقة قرطبة والعمل على توفير الخدمات الضرورية للمنطقة: نفيدكم أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث انهم جهة الاختصاص.

تخصيص وتنظيم الساحات الخالية وذلك بإنشاء ملاعب رياضية وكذلك العاب أطفال.

نفيدكم بوجود ثلاث ساحات في منطقة قرطبة ضمن القطعة (3) مبينة استخداماتها حسب التالي:

٭ الساحة رقم (1): سبق أن تم تخصيصها لإقامة حديقة عامة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ع.2/42/04/2014) 24/2/2014.

٭ الساحة رقم (2): بعد دراسة الساحة تبين انها لا تصلح لإنشاء ملاعب رياضية أو ألعاب أطفال بسبب قربها من القسائم السكنية.

٭ الساحة رقم (3): بعد دراسة الساحة تبين انها لا تصلح لإنشاء ملاعب رياضية أو العاب أطفال بسبب قربها من القسائم السكنية.

علما بأن نشاط العاب اطفال هو من ضمن الانشطة الثقافية في الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف.53/3/1/2001) المؤرخ 18/1/2001 وذلك من ضمن انشطة الجمعيات التعاونية بمراكز الضواحي. والملاعب الرياضية تم توفيرها ضمن مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب.