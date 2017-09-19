إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بحملة لتنظيف شواطئ المارينا وامتدت إلى شاطئ النادي العلمي بمشاركة فريق «الطوارئ المركزي» و«الحملة الوطنية لحماية جون الكويت» والتي أسفرت عن رفع 550 كيسا من مخلفات رواد الشواطئ.

وأضاف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق د.سعد الجلاوي أن البلدية تحرص كل الحرص للحفاظ على البيئة البحرية من خلال تنظيف الشواطئ من مخلفات مرتادي تلك الشواطئ إلى جانب غرس مفهوم الوعي البيئي لمرتادي الشواطئ بالحفاظ على البيئة البحرية، لافتا إلى أن هناك حملات مستمرة لتنظيف الشواطئ أولا بأول من المخلفات.

وأشارت الإدارة الى أنها قد بدأت حملتها بشاطئ المارينا بمشاركة المتطوعين وعمال النظافة واختتمت بتنظيف شواطئ النادي العلمي بالتعاون مع الفريق التطوعي «الكويت واحة خضراء».