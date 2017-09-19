إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية عن انجازات إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر أغسطس، حيث تم إصدار ‪52‬ ترخيصا هندسيا برسوم ‪585‬ دينارا.

في هذا السيـــاق، بين مديـر إدارة التراخيص الهندسيــة يوسف البذالي أن الادارة قــامت بإصــدار ‪52‬ ترخيصــا هندسيا، حيث اشتملت على ‪30 ‬ ترخيصا للسكن الخاص و20 ترخيصا لمزارع العبدلي وترخيصين تجاريين.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 ‬أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ @kuwmun ‬وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.