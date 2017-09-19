إعداد: بداح العنزي
b.alenzi@alanba.com.kw
كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية عن انجازات إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر أغسطس، حيث تم إصدار 52 ترخيصا هندسيا برسوم 585 دينارا.
في هذا السيـــاق، بين مديـر إدارة التراخيص الهندسيــة يوسف البذالي أن الادارة قــامت بإصــدار 52 ترخيصــا هندسيا، حيث اشتملت على 30 ترخيصا للسكن الخاص و20 ترخيصا لمزارع العبدلي وترخيصين تجاريين.
ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.