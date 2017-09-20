إعداد: بداح العنزي

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كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان لجنة الازالات ستقوم قريبا بازالة كافة المساجد المقامة بنظام «الصفيح» في جميع المناطق السكنية والبرية والمزارع.

وقالت المصادر ان اللجنة ستقوم من خلال فرقها بحصر جميع مساجد الصفيح تمهيدا للبدء بأعمال الازالة لتلك المساجد سواء المرخصة او غير المرخصة والمقامة على أملاك الدولة في ظل وجود مساجد رسمية مرخصة من قبل البلدية ووزارة الاوقاف وتم انشاؤها على احدث التصاميم في كافة المناطق سواء من قبل متبرعين أو من قبل الوزارة في المناطق القديمة او الجديدة.

واشارت الى ان التوصيات الصادرة الى لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة من قبل مجلس الوزراء هي اتخاذ اجراءات بازالة تلك المساجد «المصلى» للحد من انتشار تلك المساجد والتي اصبحت تشكل ظاهرة لافتة للنظر في بعض المناطق.

واضافت المصادر ان وزارة الاوقاف اعدت تقريرا بالتنسيق مع البلدية حول جميع مساجد الصفيح وأماكن تواجدها في المناطق تمهيدا لاتخاذ الاجراءات بشأنها.

تجدر الاشارة الى ان اتخاذ قرار الازالة يهدف الى الحد من انتشار تلك المساجد «المصليات» التي لا تكون تحت رقابة وزارة الاوقاف وتم انشاؤها من قبل الأهالي خاصة ان لجنة الازالات ستقوم بأعمال الازالة نظرا لانتفاء غرض تواجدها وهو ما اكدته الدراسة بعدم وجود اي نقص بعدد المساجد في المناطق السكنية والتي تخضع لوزارة الأوقاف ومرخصة من قبل البلدية.