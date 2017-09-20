إعداد: بداح العنزي

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شنت إدارة السلامة في بلدية الأحمـدي خــلال الأيام الماضية حملات متتالية على المشاريع الإنشائية والمصانع للتأكد من تطبيـق اشتراطـات السلامة، وذلك تزامنـا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها، حيـث تم إعطاء 37 إنذارا وعلى إثرها تتم مراجعة البلدية لتجنب تحرير المخالفات.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة السلامة خالد الهاجري ان الحملات استهدفت المشاريع الإنشائية والمصانع والبيوت التي هي قيد الإنشاء والترميم بالمحافظة، وذلك للتأكد من اشتراطات وقواعد السلامة المنصوص عليها من قبل البلدية.

وأضاف الهاجري ان الإنــذارات تركزت حول ترك الأنقاض والمخلفـــات الإنشائيــة دون نقلها بصــورة قانونيــة أو تــرك الآليــات والمعدات مما يعرض المارة للخطر ويشوه المنظر العام.

وبين الهاجري ان أنظمة السلامة الخاصة بالبلدية تمنع إقامة التشوينات او سكن العمال او المكاتب دون استخراج الرخص المطلوبة لها.