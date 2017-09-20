إعداد: بداح العنزي
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال أغسطس الماضي والتي أسفرت عن إنجاز 474 معاملة واستخراج عدد 97 شهادة سلامة سكن خاص.
وفي هذا السياق، بينت مديرة إدارة السلامة ميساء بوشهري ان الإدارة قامت بإصدار تراخيص جديدة وتسلم كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة بلغ إجماليها 474 معاملة من قبل مراقبتي أعمال السلامة وتراخيص السلامة، اشتملت على 104 تراخيص سكن خاص جديد وتجديد 2، ترخيصي سلامة استثماري جديد، وترخيص سلامة حكومي جديد، وترخيص سلامة تجاري جديد، و106 تسلم كفالة سكن خاص، و51 إفراج كفالة سكن خاص، و6 إفراج مصرفي استثماري، وإفراج واحد مصرفي حكومي، وإصدار 7 تجديد تراخيص سلامة استثماري، وتراخيص تشوين صناعي جديد، وترخيص تشوين أخرى جديد، وترخيصي تشوين استثماري جديد، وترخيص تشوين تجاري جديد، وترخيص تشوين صناعي جديد، وترخيص تشوين حكومي جديد، و7 تراخيص تشوين استثماري تجديد، وترخيص سلامة صناعي جديد، وتسلم كفالتين صناعي، و4 كفالات استثماري، وكفالتين مصرفية أخرى، وكفالتين مصرفية تجاري، وكفالتين مصرفية صناعي، و3 أوامر عمل طرق جديد وتجديد واحد، و97 شهادة سلامة سكن خاص، و4 شهادات سلامة سكن استثماري، و13 تقريرا فنيا، و5 تنبيهات استثماري، وتنبيه صناعي واحد، و3 تنبيهات حرفي، وتنبيهين سكن حكومي، و12 تنبيه سكن خاص، وتنبيه صناعي، و4 مخالفات، و3 شكاوى، و4 تقارير حوادث، و14 تقرير مساح، و2 إلغاء تصنيف، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها 907 د.ك.