إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال أغسطس الماضي والتي أسفرت عن إنجاز ‪474‬ معاملة واستخراج عدد ‪97‬ شهادة سلامة سكن خاص.

وفي هذا السياق، بينت مديرة إدارة السلامة ميساء بوشهري ان الإدارة قامت بإصدار تراخيص جديدة وتسلم كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة بلغ إجماليها ‪474‬ معاملة من قبل مراقبتي أعمال السلامة وتراخيص السلامة، اشتملت على ‪104‬ تراخيص سكن خاص جديد وتجديد ‪2‬، ترخيصي سلامة استثماري جديد، وترخيص سلامة حكومي جديد، وترخيص سلامة تجاري جديد، و‪106‬ تسلم كفالة سكن خاص، و‪51‬ إفراج كفالة سكن خاص، و‪6‬ إفراج مصرفي استثماري، وإفراج واحد مصرفي حكومي، وإصدار ‪7‬ تجديد تراخيص سلامة استثماري، وتراخيص تشوين صناعي جديد، وترخيص تشوين أخرى جديد، وترخيصي تشوين استثماري جديد، وترخيص تشوين تجاري جديد، وترخيص تشوين صناعي جديد، وترخيص تشوين حكومي جديد، و‪7‬ تراخيص تشوين استثماري تجديد، وترخيص سلامة صناعي جديد، وتسلم كفالتين صناعي، و‪4‬ كفالات استثماري، وكفالتين مصرفية أخرى، وكفالتين مصرفية تجاري، وكفالتين مصرفية صناعي، و‪3‬ أوامر عمل طرق جديد وتجديد واحد، و‪97‬ شهادة سلامة سكن خاص، و‪4‬ شهادات سلامة سكن استثماري، و‪13‬ تقريرا فنيا، و‪5‬ تنبيهات استثماري، وتنبيه صناعي واحد، و‪3‬ تنبيهات حرفي، وتنبيهين سكن حكومي، و‪12‬ تنبيه سكن خاص، وتنبيه صناعي، و‪4‬ مخالفات، و‪3‬ شكاوى، و‪4‬ تقارير حوادث، و‪14‬ تقرير مساح، و‪2‬ إلغاء تصنيف، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها ‪907‬ د.ك.