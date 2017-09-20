إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية العاصمة بحملة على محلات الأثاث المستعمل بمنطقة الري، وذلك ضمن إطار حملة #بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي عن وضع خطة زمنية للحد من ظاهرة عرض البضائع خارج المحل قبل الحصول على ترخيص استغلال المساحة استغلالا تجاريا، مشيرا إلى قيام مراقبة النظافة العامة بجولة على سوق الأثاث المستعمل على مدى عدة أيام مسفرة عن رفع 190م3 من الأثاث المستعمل إلى جانب تحرير 23 مخالفة استغلال المساحة استغلالا تجاريا قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

وبدورها، نوهت إدارة العلاقات العامة للأصحاب المحلات بالالتزام بترخيص المساحات المستغلة خارج المحل، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 149/ 2006 والذي ينص بحظر إشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية.