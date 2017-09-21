تخصيص موقع بديل لمختبرات البلدية بمساحة ١٥٠0٠ متر مربع

إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي أنه تم الغاء تخصيص موقعين لشركة الاتصالات المتنقلة ومختبرات الأغذية في الشويخ وتحويلهما بالكامل إلى مواقف متعددة الأدوار.

وقال المنفوحي في رده على سؤال الأعضاء أسامة العتيبي، فهد الصانع، مانع العجمي بشأن مختبرات البلدية لفحص الأغذية.

٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف22/585/14/2003) بتاريخ 14/7/2003 بالموافقة على تخصيص موقع كمختبر البلدية بمساحة (5010م2) بمنطقة الشويخ (ع) الإدارية على أن يتم انشاء الموقع وفق المبادرة المقدمة من شركة الاتصالات المتنقلة زين في حدود مبلغ مليون دينار كويتي وفق البند (1) من القرار.

٭ تخصيص الموقع بمساحة (5000م2) لشركة الاتصالات المتنقلة لانشاء مبنى إداري مع زيادة نسبة البناء وفق البند (2) من القرار.

٭ بناء على طلب نائب المدير العام لشوون الخدمات البلدية تخصيص موقع بديل لمختبرات البلدية تم بموجب القرار (ل.ق/م.ب/ت12/211/8/2003) بتاريخ 10/11/2003 تخصيص موقع بديل لموقع المختبرات بمساحة (15000م2) ضمن منطقة الشويخ الأولى بحيث يتضمن الموقع مع مواقف السيارات مع التزام شركة الاتصالات المتنقلة بمبادرة المليون دينار لإنشاء الموقع البديل وإلغاء الموقع السابق بمنطقة الشويخ (ع) الإدارية.

٭ بناء على طلب نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية تم بموجب القرار رقم (م.ب/ف7/11/1/2006) بتاريخ 23/1/2006 الموافقة على توسعة الموقع البديل بمنطقة الشويخ الأولى من مساحة (15000م2) الى مساحة (22500م2) مع زيادة ارتفاع البناء إلى (4) طوابق مع سرداب مواقف سيارات إذا لزم الأمر.

٭ بعد تثبيت موقع شركة الاتصالات المتنقلة زين ومخاطبة وزارة المالية لإبرام عقد بالموقع أفادتنا بعدم إمكانية إبرام عقد الموقع لشركة الاتصالات المتنقلة وذلك لعدم توافر شروط المنفعة العامة المشار إليها بنص المادة (17) من المرسوم بقانون (105/80) في شأن نظام املاك الدولة للمشروع وذلك لكون المشروع عبارة عن مكاتب ادارية خاصة للشركة.

٭ بناء على ما تقدم وحاجة المنطقة لمواقف سيارات وبعد موافقة الادارة القانونية بالبلدية وكذلك كتاب نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية بالبلدية بعدم قيام شركة الاتصالات المتنقلة زين إيداع مبلغ المبادرة بحساب البلدية.

٭ بموجب الكتاب المتضمن دراسة تخصيص كامل الموقع كمواقف سيارات متعدد الطوابق (موقع شركة الاتصالات المتنقلة زين + موقع مختبرات البلدية سابقا).

٭ وبمـوجــب قـــرار المجلــس البلــدي رقــم (م.ب/ل ع/309/12/2013) بتاريخ 246/2013 والقرار رقم (ل.ق.م.ب/44/3/2013) بتاريخ 20/8/2013 والذي يقضي في البند أولا منه بالموافقة على الكتاب المقدم من وزارة المالية بالغاء القرار.

بناء على ما تقدم حول سؤال اعضاء المجلس البلدي نفيدكم بالآتي:

بأن الموقع المخصص لشركة الاتصالات المتنقلة وفق القرار رقم (م.ب/ف22/585/14/2003) بتاريخ 14/7/2013 قد تم الغاء تخصيصه بموجب البند أولا من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل ع/309/12/2013) بتــاريــــــــخ 20/8/2013 وتخصيص كامل الموقع كمواقف متعددة الادوار.