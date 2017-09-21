إعداد: بداح العنزي

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ضمن حملات «#بتعاونكم_نجملها» أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ المرحلة الثانية لإزالة التعديات على أملاك الدولة لفريق طوارئ فرع بلدية الجهراء على منطقة سعد العبدالله وأسفرت الجولة عن ازالة 15 تعديا.



وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق طوارئ الجهراء علي القويضي أن مفتشي الفريق قد أنهوا المرحلة الثانية من إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة سعد العبدالله بعد أن تم توزيع 41 انذارا لإزالة التعديات، وقد استجاب بعض أهالي المنطقة وأزالوا التعديات من قبلهم، وأما بقية المتجاوزين تم تطبيق القانون عليهم وتمت إزالة 15 تعديا على أملاك الدولة من ديوانيات وأسوار حديدية. وشدد القويضي على أنه جار العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة بعد رصد المتعدين على أملاك الدولة ووضع الملصقات على الديوانيات والأسوار تمهيدا لإزالتهم.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي [email protected]، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.