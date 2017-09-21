إعداد: بداح العنزي

[email protected]



بينت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية أن الحملة التي قامت بها مراقبة المحلات والأسواق على أحد المجمعات التجارية في منطقة الري قد أسفرت عن غلق 6 مطاعم، وتحرير 18 مخالفة، تنوعت بين تداول الأغذية قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية واستغلال مساحات إضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة وتداول مواد غير ذات قيمة غذائية، وتداول مواد غذائية بشهادة صحية منتهية وتشغيل عامل بشهادة صحية منتهية وتشغيل محل بترخيص صحي منتهي وعدم الالتزام بقواعد واشتراطات نظافة الأدوات.

وأهابت إدارة العلاقات العامة في البلدية بأصحاب المحلات ضرورة استخراج الشهادات الصحية لكل من يتداول المواد الغذائية، مشيرة إلى أن البلدية لن تتهاون بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.