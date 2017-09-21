إعداد: بداح العنزي

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قال مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية حولي د.سعد الجلاوي إنه يتم تكثيف العمل الرقابي للارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة من خلال تكثيف الجولات الميدانية لتفتيش، وذلك لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل مفتشي الإدارة.

وأوضح الجلاوي أن الحملة التي قامت بها مراقبة النظافة العامة أسفرت عن تحرير 9 مخالفات نظافة ورفع 386م3 من الأنقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات، بالإضافة الى كنس وتنظيف 160 شارع تنوعت ما بين فرعي ورئيسي، إلى جانب غسيل وتبديل 191 حاوية، ووضع 110 ملصقات على السيارات المهملة والسكراب ورفع 65 سيارة وقارب مهمل.

ودعت إدارة العلاقات العامة أصحاب السيارات المهملة والمعروضة للبيع لضرورة رفعها، مؤكدة ان البلدية لن تتهاون برفعها بعد انتهاء الإجراءات القانونية حيالها.