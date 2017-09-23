إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار حملتها تحت شعار #بتعاونكم_نجملها والتي تهدف الى حث المواطنين والمقيمين على توصيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على عمل البلدية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة وتكثيف الرقابة على المحلات التي تتداول المواد الغذائية والحد من ظاهرة انتشار البقالات غير المرخصة والسيارات المهملة والمعروضة للبيع، الى جانب مخالفة قوانين ولوائح البلدية وإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي عن قيام النوبتين (أ، ب) برفع عدد 9 اعلانات تجارية ومناسبات غير مرخصة، الى جانب إزالة تعد في منطقة الشويخ وازالة خيمة من قبل اصحابها في منطقة القادسية وذلك استجابة للانذار الموجه لهم، بالإضافة إلى توجيه انذار لوجود خيمة على ملكية الدولة في منطقة السرة، وتوجيه انذار تعد على ملكية الدولة لوجود ديوانية وحمامات وخيمة في منطقة شمال غرب الصليبخات، وتوجيه انذار لحضانة في مدينة جابر الأحمد بإحضار تراخيص الحضانة وانذار بتحضير رخص الزراعة وتنبيه بإزالة الأسوار الحديدية المقامة على ملكية الدولة، الى جانب استقبال 4 شكاوى عبر الخط الساخن 1855555 وتم توجيهها الى الجهات المختصة.