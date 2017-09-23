إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن عدد الشكاوى التي تم استقبالها عبر الخط الساخن وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر اغسطس الماضي بلغ 94 شكوى وشملت مجالات النظافة العامة ممثلة في شكاوى (وجود مخلفات قمامة، طلب نقل وتبديل حاويات) وشكاوى (وجود قمامة أثاث مستعمل، أشجار أمام المنازل والساحات والمطاعم)، وشكاوى سقوط (أشجار، حديد، تواير، سقوط عمود إنارة، كثبان رملية، صخر وصلبوخ) وشكاوى (رمي دفان، أنقاض تعيق الطريق، شكاوى سيارات، طراريد وشاليهات مهملة) وشكاوى (أغذية فاسدة، باعة متجولين، ممارسة حرفة متجولا، بيع مواد غذائية وجزار متجول) وشكاوى حيوانات (ضالة ميتة ونافقة) فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة.



وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة حولي حيث بلغ عددها 19 شكوى تلتها محافظتا مبارك الكبير والعاصمة في المرتبة الثانية حيث تساوى كل منهما في عدد الشكاوى التي تم تحويلها (17 شكوى) فيما جاءت بالمرتبة الثالثة محافظة الفروانية مسجلة 15 شكوى كما بين التقرير أن عدد الشكاوى التي تم تحويلها لمحافظة الأحمدي قد بلغ 14 شكوى مسجلة المرتبة الرابعة فيما جاءت محافظة الجهراء في المركز الأخير في عدد الشكاوى مسجلة 12 شكوى.