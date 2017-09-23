إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم والمحلات بمنطقة حولي تزامننا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها».

في هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع إن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية، مشددا على عدم التهاون بتطبيق القانون.

وتابع الربيع: ان الحملة أسفرت عن تحرير 27 مخالفة اشتملت على: قيام العامل بتداول الأغذية قبل الحصول على شهادة صحية، قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون شهادة صحية، فتح محل من دون ترخيص، إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، تداول مواد غذائية تالفة، وتم إتلاف 20 كغم من المواد الغذائية.