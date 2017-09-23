إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء بحملة على طريق كبد والعبدلي والسالمي للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والبقالات المتنقلة، وذلك ضمن إطار حملة #بتعاونكم_نجملها وأسفرت الحملة عن رفع 16 بقالة متنقلة.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة ان مفتشي مراقبة إشغالات الطرق رصدوا المخالفين وقاموا بحملة على المحافظة لـ 3 أيام متتالية وأسفرت الحملة عن رفع 16 بقالة متنقلة تمثلت في رفع سيارات لبيع الثلج دون تصريح و6 بقالات متنقلة دون ترخيص، إلى جانب رفع 3 سيارات مهملة وسيارة تبيع مياها دون ترخيص وثلاجة ثلج وتم تحرير 4 مخالفات باعة جائلين.

من جانبه، أكد مراقب إشغالات الطرق محمد العجمي أن هدف الحملة التركيز والحرص على صحة المواطن والمقيم والحفاظ على المنظر العام للمحافظة. ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين للاتصال بالخط المباشر 139 او عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، لافتة الى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.