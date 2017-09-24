الشريدة: حدائق ونوافير ومناطق مظللة إلى جانب 14 كشكاً على طول 500 متر

إعداد: بداح العنزي

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أشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بجهود البلدية التي قامت بالبدء بتنفيذ مشروع برايح سالم الذي يعد أحد مشاريع البلدية التي تعكس الجانب التاريخي والاقتصادي وتساهم في تطلعات الشباب حديثي التخرج وأصحاب المشاريع الصغيرة وتطبيقها على أرض الواقع، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع تعد حاضنات تنمي فيها الأفكار والمشاريع مما يساهم في النهضة العمرانية والاقتصادية في الكويت.

بدوره، أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي خلال جولته التفقدية لمشروع برايح سالم أن المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع التي تم إدراجها ضمن الرؤية المستقبلية للبلدية حيث تطمح البلدية الى أن يكون هذا المشروع صرحا سياحيا يحمل في طياته إحياء لفترة السبعينيات والثمانينيات مع المحافظة على الطابع المعماري الذي يحاكي عصر النهضة بالدولة.

وأشاد المنفوحي بجهود الشباب الكويتيين حديثي التخرج الذين حولوا الأفكار إلى واقع ملموس، مشيرا إلى انه تم إغلاق شارع سالم المبارك للبدء بتنفيذ مشروع برايح سالم بميزانية تقدر بمليوني دينار والافتتاح بشهر فبراير القادم، مؤكدا أن البلدية تتطلع لعدد من المشاريع الحيوية منها مشروع (إنجاز) بمنطقة الري ومشروع (عبدالله الأحمد) ومشروع (الصليبخات) في المستقبل القريب.

وبين المنفوحي أن شارع سالم المبارك سيكون أحد الأماكن السياحية بالكويت وسيحقق الانتعاش التجاري والاقتصادي فضلا عن توفير فرص عمل للشباب الكويتي من خلال الأكشاك التي ستتم إقامتها في الشارع للأنشطة المختلفة التي حددها المجلس البلدي.

من جهتها، أوضحت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع بالبلدية م.نادية الشريدة أن تطوير شارع سالم المبارك يعد مشروعا متكاملا من كل الخدمات على طول 500 متر وسيشمل 14 كشكا بالإضافة إلى الحدائق، والنوافير، والجلسات، والمناطق المظللة فضلا عن مواقف للسيارات متعددة الأدوار.

بدورها، قالت مديرة المشروع م.أنفال بوخمسين إن هذا المشروع الوطني سيشكل بصمة كويتية واعدة لتحقيق طموح الشباب الكويتي لإقامة وإدارة المشاريع الحيوية والمستقبلية، مشيرة إلى أن المشروع ما هو إلا نقطة انطلاقة لمرحلة قادمة ستشكل انعطافا إيجابيا على مستوى الكويت.

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة بيان الوطنية للمقاولات الإنشائية محمد الغانم بأن نجاح هذا المشروع يعتبر واجبا وطنيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر مختلفا عن بقية المشاريع من ناحية التصميم والعلامات الجمالية للمشروع الذي سيترك بصمة معمارية تستقطب الجماهير من خلال إضاءة ليلية مميزة إلى جانب التوسع في الأماكن التجارية المفتوحة، مضيفا أن هذا المشروع سيترك بصمة واضحة للتطور العمراني في الكويت بهدف تطوير هذا الشارع الحيوي.