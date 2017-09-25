إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw



قال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في الأحمدي م.أحمد العنزي إنه تم إصدار 162 معاملة خلال أغسطس الماضي، لافتا إلى أنها اشتملت على 45 معاملة شهادة تحديد أوصاف و27 معاملة إيصال تيار كهربائي، إلى جانب استخراج 26 معاملة استلام حدود و26 معاملة توكيل مقاول بالإضافة إلى 21 إنهاء إشراف و17 تعهد اشراف، وتم توجيه انذارين هندسيين واستقبال شكويين هندسيتين.



ودعت إدارة العلاقات العامة في البلدية الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.