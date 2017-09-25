إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مركز أغذية الأندلس المسائي بجولة تفتيشية شملت عددا من المحال والجمعيات التعاونية بمنطقتي الأندلس والفردوس.

في هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي أن هذه الجولة جاءت في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها» التي تستهدف التفتيش على مخازن المواد الغذائية، مطابخ تجهيز المواد الغذائية، المحلات والمطاعم والأسواق المركزية للتأكد من تطبيقهم الضوابط والاشتراطات الصحية المتعلقة بصلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن الجولة التي قام بها المفتشون في مركز أغذية الأندلس المسائي أسفرت عن تحرير 5 مخالفات عرض وبيع مواد غذائية تالفة.

وأكد الرشيدي عدم التهاون مع المتلاعبين في المادة الغذائية، مشيرا إلى أهمية تطبيق لوائح وأنظمة البلدية على المخالفين وذلك من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة.