إعداد: بداح العنزي

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كشف رئيس فريق الطوارئ في بلدية العاصمة زيد العنزي عن قيام النوبة (أ) بتوجيه تنبيه بوجود مظلة على ملكية الدولة بناء على شكوى في منطقة عبدالله السالم بالإضافة لتوجيه 3 تنبيهات لحضانات في منطقة جابر الاحمد بضرورة ازالة الاسوار الحديدية، وتوجيه 3 تنبيهات لحضانات تعد بضرورة احضار التراخيص الزراعية وتوجيه 3 انذارات داخل العقار لضرورة احضار تراخيص الحضانات، وتوجيه انذار لوجود خيمة على ملكية الدولة تستخدم بقالة في مدينة جابر الاحمد كما تم توجيه 7 تنبيهات لمنازل لوجود اسوار حديدية وخشبية وتور في مدينة جابر الاحمد وتوجيه انذارين داخل العقار لمجلس ادارة لأحد الاندية الرياضية بالمحافظة والمكتب الهندسي بضرورة احضار تراخيص البناء والهدم والسلامة ومراجعة ادارة السلامة خلال 24 ساعة.