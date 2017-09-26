إعداد: بداح العنزي

[email protected]



تواصل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانيــة حملاتهــــا الميدانية الشاملة التي تستهدف جميع المناطق التابعة للمحافظة في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها، وذلك من خلال رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع التي تشوه المنظر العام إلى جانب تكثيف الحملات على المحلات والمقاهي التي تقوم باستغلال المساحات والتعدي على أملاك الدولة بجميع مناطق المحافظة والأسواق العشوائية التي يقيمها بعض العمالة الهامشية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة بالوكالة سعود الحربي أن الحملات الميدانية التي شنتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمنطقتي الفروانية والجليب أسفرت عن رفع 18 سيارة مهملة بمنطقة الفروانية، وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات إلى جانب مصادرة طن من الأثاث والأجهزة الكهربائية السكراب والمستعملة من منطقة الجليب وتحرير 12 مخالفة بائع متجول.

وأوضح الحربي أن حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها، لافتا إلى أن تلك الإشعــارات ونقــل المركبات المهملة موثقة لدى سجــلات ادارة النظافة بفرع بلدية المحافظــة، إذ يتم الاحتفاظ بجـزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونـة في الإشعــار الملصق على السيارة المهملـة، مؤكــدا في هــذا الخصـوص أن المــدة الممنوحــة لصاحـب المركبـة المهملــة تعتبــر مهلـة أخيرة من أجل رفعها، كما يمثل الاشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.