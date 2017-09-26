إعداد: بداح العنزي

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تواصل اللجنة المشتركة من الهيئة العامة للرياضة ولجنة إزالة التعديات بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، جولاتها لحصر المخالفات والتعديات في الهيئات الرياضية الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية واسطبلات فروسيات المحافظات وحظائر الهجن واتخاذ اللازم بشأنها.

وصرح نائب رئيس اللجنة الشمالية فوزان الجندل بأن اللجنة قامت بجولة تفتيش شملت نادي فروسية الجهراء ونادي فروسية الأحمدي وتم رصد وإزالة عدد كبير من المخالفات والتعديات في الناديين بينها قسائم ومبان تم استغلالها لغير الغرض المخصص من أجله وإزالة عدد كبير من الاعلانات والتعديات على املاك الدولة بالإضافة الى ازالة عدد من البقالات والسيارات المتنقلة.

وأشاد الجندل بتعاون مجالس ادارات الناديين مع اللجنة وتيسير كافة الأمور وتمكينها من اداء مهامها، مؤكدا ان اعمال اللجنة تحظى بدعم واهتمام ومتابعة من قبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور الاحمد الصباح ونائبه لشؤون الرياضة د.حمود فليطح. وأهاب الجندل بجميع الهيئات الرياضية التعاون مع اللجنة وإزالة جميع المخالفات والتجاوزات مشيرا الى ان أي تقصير او تهاون في هذا الأمر سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، وأكد حرص الهيئة على تهيئة كافة الهيئات الرياضة لاستغلال امكانياتها وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.