إعداد: بداح العنزي

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كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي شدد على اهمية التزام فرق الطوارئ في بلديات المحافظات بالتواجد بالعمل وخصوصا رؤساء الفرق.

وأضافت المصادر ان م.المنفوحي وخـلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط الاخير ابدى انزعاجه وعدم رضاه عن بعض الامور المتعلقة بالعمل، وخصوصا فيما يتضمن الالتزام من رؤساء الفرق وبعض المفتشين بالعمل وضرورة تواجدهم، حيث وجه كلامه لرؤساء القطاعات المعنيين بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لعمل تلك الفرق، ومنع اي تقاعس من قبل البعض لاداء عمله على اكمل وجه.

وقالت المصادر: ان م.المنفوحي ذكر انه سيتم اعفاء اي موظف متقاعس في عمله من النوبات، مشيرا الى ان عملية المحاسبة والمتابعة تتم من خلال الكشوفات الشهرية لاعمال وانجازات تلك الفرق وخاصة الموظفين الخاضعين لنظام النوبات والذين يتطلب عملهم التواجد باستمرار، وانه ستكون هناك جولات مفاجئة للوقوف على عملية تواجد هؤلاء العاملين بتلك الفرق ومتابعتهم واتخاذ الاجراءات بحق المتقاعسين، خصوصا ان تلك الفرق منوط بها التفتيش ومنع اي تجاوزات على لوائح البلدية.

من جـانب آخــــر، ذكر مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي انـه تم تخصيص موقــع لحديقـة المرقــاب قطعة 3 تتبــع الديــوان الاميري.

وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن توسعة حديقة الشهيد كمرحلة ثانية في الجزء الجنوبي الواقع بين الدائري الاول وشارعي السور والقاهرة: انه قد صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل ق م ب/181/11/2013» والمتضمن الموافقــة على الطلـب المقدم من الديــوان الاميـري تخصيص الحديقـة الواقعـة بمنطقة الحــزام الاخضـر بالمرقاب قطعة 3 لتكون حديقة عامة ترفيهية تابعـة للديـوان الاميري شريطة الآتي:

1 ـ الالتزام بتوصيات المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية لتطوير العاصمة.

2 ـ تقديم المخططات الخاصة بأي مشاريع مستقبلية تقــام داخــل الحديقـة الى ادارة المخطط الهيكلي لدراستها واخذ الموافقة على مكوناتها.

3 ـ اخذ موافقات وزارات الخدمات على اي مشاريع مستقبلية ضمن الموقع.

4 ـ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات.

5 ـ ترخيص لبدء التنفيذ خلال سنتين.

6 ـ توفير مواقف السيارات اللازمة ضمن حدود الموقع.