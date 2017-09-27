إعداد: بداح العنزي

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شددت البلدية على اتخاذ الإجراءات الرقابية لمنع ظاهرة الباعة الجائلين في جميع المناطق.

وقالت مصادر مطلعة انه تم تكليف رؤساء القطاعات بأفرع البلدية بالمحافظات بهذا التشديد وكذلك عدم السماح باستغلال الساحات والأرصفة بدون ترخيص وتطبيق الضوابط والشروط المنظمة لذلك.

وبين المصدر ان هذا التكليف جاء بعد انتشار ظاهرة الباعة المتجولين وخاصة المتوقعة زيادتها خلال الفترة المقبلة نظرا لبدء موسم البر، مشيرا الى ان هذه الظاهرة لها مخاطر وتساهم ببيع منتجات غذائية مغشوشة.

من جانب آخر، قام فريق الطوارئ في بلدية مبارك الكبير امس بشن حملة على المصانع والشركات في منطقة صبحان، وتم تحرير عدد من المخالفات.