إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

شنت مراقبة المحلات والإعلانات التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في بلدية العاصمة حملة تفتيشية على المجمعات التجارية بمنطقة القبلة يوم أمس الأول.

وأوضحت مراقبة المحلات والإعلانات بشاير العنزي ان الحملة اسفرت عن إزالة 33 إعلانا مخالفا، وتحرير ١٨ مخالفة اشتملت على إقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وعدم تجديد ترخيص الإعلان كما تم مخالفة ادارة محل قبل الحصول على ترخيص.

وقد شارك بالحملة عدد 5 مفتشين من مراقبة المحلات والإعلانات.

من جهة أخرى أوضح رئيس فريق الطوارئ في بلدية العاصمة زيد العنزي قيام النوبة «ب» بتوجيه 3 تعهدات لمعاهد المساج وفق لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة 87/2015 بوجود غرف أبواب مغلقة وضبط 300 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية تنوعت ما بين حليب اطفال وعصائر.

وأضاف العنزي أن الفريق قام بتحرير 6 مخالفات وفق لائحة الاعلان وتوجيه 6 انذارات داخل العقار لاحضار تراخيص الحضانات وأخرى لـ 3 حضانات لوجود اسوار خارجية حديد على ملكية الدولة و3 تنبيهات تعديات بضرورة احضار تراخيص الزراعة لـ 3 حضانات الى جانب استقبال 4 شكاوى عبر الخط المباشر 1855555 وتم توجيهها للجهات والادارات.