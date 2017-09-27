إعداد: بداح العنزي

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أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على احد المجمعات التجارية في منطقة العقيلة واستهدفت تطبيق الاشتراطات الصحية على المحلات التجارية وذلك في اطار حملة #بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا السياق، بين قسم ازالة المخالفات أن الحملة قد أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة تنوعت بين عدم توافر الاشتراطات العامة للنظافة وانتهاء فترة ترخيص الإعلان وقيام العامل بتداول المواد الغذائية قبل الحصول على شهادة صحية وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل قبل الحصول على شهادة صحية، الى جانب توجيه 7 إنذارات لأصحاب المحلات لعدم الوقوع بمخالفات جسيمة وعلى اثرها ستتم مراجعة تلك المحلات للتأكد من التزامهم بقوانين وأنظمة البلدية.

ودعت ادارة العلاقات العامة اصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها الى ضرورة استخراج الشهادة الصحية للعاملين وذلك لتفادي تحرير المخالفات، مشيرة الى ان الجهات الرقابية لن تتهاون في تطبيق كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.