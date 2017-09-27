إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة عن قيام فريق طوارئ الجهراء بجولة ميدانية على منطقتي سعد العبدالله والقيروان، واسفرت الجولة عن توزيع 25 انذارا لتعديات على املاك الدولة، وتعتبر هذه الجولة انطلاق المرحلة الثالثة لإزالة التعديات بمحافظة الجهراء.

من جهة اخرى، نظمت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء حملة صباح امس على مناطق المحافظة وذلك تزامنا مع حملة «#بتعاونكم_نجملها».

واسفرت الحملة عن رفع 3344م3 من الانقاض الى جانب غسيل 43 حاوية وتبديل 33 ووضع 25 ملصقا لسيارات مهملة وتم رفع 11 سيارة مهملة بالاضافة الى توجيه 7 انذارات وتعهد ومخالفة نظافة عامة، وتم كنس وغسيل الشوارع الرئيسية والداخلية.